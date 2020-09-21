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Espreso.tvЭкономикаПравительство продлило доплаты пенсионерам старше 80 лет на 2021 год

Правительство продлило доплаты пенсионерам старше 80 лет на 2021 год


фото: 112.ua
Правительство продлило введенные в апреле 2020 года ежемесячные компенсационные выплаты пенсионерам старше 80 лет в размере 500 грн на следующий год

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №849.

Согласно тексту постановления, введенная с 1 апреля 2020 года ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам старше 80 лет в размере 500 грн продлена на 2021 и на последующие годы.

При этом с 1 марта доплаты будут проходить по новому порядку. Так, лицам, которым исполнилось 80 и более лет и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года, ежемесячная компенсация установлена в размере 500 грн. Если с учетом этой доплаты размер пенсии не достигает 2,6 тыс. грн, таким лицам будет предоставляться дополнительная доплата к пенсии.

Кроме того, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 грн лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80 летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года. Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2,5 тыс. грн, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Документ также устанавливает 1 марта датой ежегодной индексации пенсий.

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