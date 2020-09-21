Потенциальный преемник Меркель: "Путин несет ответственность за приток беженцев в ЕС"
Говоря о войне в Сирии, Мерц заявил, что Путин "и его армия бомбардируют больницы, детские сады, школы и дома престарелых", сообщает DW.
По его словам, приток беженцев в Европу во многом вызван "варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин".
Сирия более девяти лет охвачена военным конфликтом между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч людей, а миллионы сирийцев были вынуждены покинуть страну. Россия оказывает поддержку режиму Асада.
В то же время представитель ХДС поддержал усиление курса федерального правительства в отношениях с Москвой после резонансного отравления оппозиционера Алексея Навального.
Мерц отметил, что эскалация напряженности в двусторонних отношениях пока исходит не от Германии или от Европы, а "исключительно от России".
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