 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПотенциальный преемник Меркель: "Путин несет ответственность за приток беженцев в ЕС"

Потенциальный преемник Меркель: "Путин несет ответственность за приток беженцев в ЕС"


фото: reuters
Один из ведущих политиков от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера Германии, жестко раскритиковал политику президента РФ Владимира Путина

Говоря о войне в Сирии, Мерц заявил, что Путин "и его армия бомбардируют больницы, детские сады, школы и дома престарелых", сообщает DW.

По его словам, приток беженцев в Европу во многом вызван "варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин".

Сирия более девяти лет охвачена военным конфликтом между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч людей, а миллионы сирийцев были вынуждены покинуть страну. Россия оказывает поддержку режиму Асада.

В то же время представитель ХДС поддержал усиление курса федерального правительства в отношениях с Москвой после резонансного отравления оппозиционера Алексея Навального.

Мерц отметил, что эскалация напряженности в двусторонних отношениях пока исходит не от Германии или от Европы, а "исключительно от России".

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2020 понедельник

20 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

21 сентября, 2020 понедельник

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать