Полиция задержала 50 представителей "молодежки" ОПЗЖ во время съезда в Одессе
21 сентября, 2020, 18:19
В Одессе в полицию доставили 50 вооруженных человек, которые находились на территории отеля в курортном поселке Совиньон, где проводится партийная конференция политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Об этом сообщает "Думская".
Издание сообщило, что конфликт произошел между группой "Патриоты - за жизнь", которая охраняла съезд ОПЗЖ, и активистами Нацкорпуса. Участников столкновений увели и отвезли на допрос в автобусах.
"Во время собрания представителей одной из политических партий, которое состоялось на территории оздоровительного комплекса, между двумя группами граждан произошли незначительные стычки. Благодаря своевременному вмешательству полицейских конфликт был прекращен", - сообщили в полиции.
Полиция обнаружила у задержанных газовые баллончики, ножи и дубинки. Следствие выясняет их происхождение и цель хранения.
- 27 августа Нацполиция задержала парней, которые будто бы с применением травматического оружия напали на автобус с людьми народного депутата Ильи Кивы (ОПЗЖ), которые называют себя активистами движения "Патриоты - За жизнь" (молодежное крыло партии "Оппозиционная платформа - За жизнь").
- По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, вблизи города Люботин Харьковского района неизвестные на "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес" с активистами и заставили его остановиться. После этого из "Мицубиси" вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. Двое активистов были ранены, их госпитализировали.
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