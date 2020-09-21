Полиция задержала 50 представителей "молодежки" ОПЗЖ во время съезда в Одессе

21 сентября, 2020, 18:19

В Одессе в полицию доставили 50 вооруженных человек, которые находились на территории отеля в курортном поселке Совиньон, где проводится партийная конференция политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом сообщает "Думская".

Издание сообщило, что конфликт произошел между группой "Патриоты - за жизнь", которая охраняла съезд ОПЗЖ, и активистами Нацкорпуса. Участников столкновений увели и отвезли на допрос в автобусах.

"Во время собрания представителей одной из политических партий, которое состоялось на территории оздоровительного комплекса, между двумя группами граждан произошли незначительные стычки. Благодаря своевременному вмешательству полицейских конфликт был прекращен", - сообщили в полиции.

Полиция обнаружила у задержанных газовые баллончики, ножи и дубинки. Следствие выясняет их происхождение и цель хранения.