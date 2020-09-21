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Espreso.tvОбществоОккупанты трижды нарушили перемирие в зоне ООС

Оккупанты трижды нарушили перемирие в зоне ООС

21 сентября вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили перемирие на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Марьинки террористы провоцировали военных выстрелами из стрелкового оружия.

Позже оккупанты сделали три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций зафиксировали вблизи населенного пункта Водяное.

В штабе рапортуют, что боевых потерь в результате вражеских выстрелов нет.

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