Оккупанты трижды нарушили перемирие в зоне ООС
21 сентября, 2020, 17:58
21 сентября вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили перемирие на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Марьинки террористы провоцировали военных выстрелами из стрелкового оружия.
Позже оккупанты сделали три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций зафиксировали вблизи населенного пункта Водяное.
В штабе рапортуют, что боевых потерь в результате вражеских выстрелов нет.
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