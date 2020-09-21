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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции за прошедшие сутки и дважды - с начала новых

Оккупанты на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции за прошедшие сутки и дважды - с начала новых

В воскресенье, 20 сентября, российские военные на Донбассе один раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Новоалександровка. Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

С начала суток 21 сентября в зоне ООС зафиксировано два нарушения режима тишины: вблизи Марьинки оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а также сделали три постель из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Потерь среди бойцов ООС вследствие вражеских выстрелов нет.

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