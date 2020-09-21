Оккупанты на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции за прошедшие сутки и дважды - с начала новых

21 сентября, 2020, 07:44

В воскресенье, 20 сентября, российские военные на Донбассе один раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Новоалександровка. Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

С начала суток 21 сентября в зоне ООС зафиксировано два нарушения режима тишины: вблизи Марьинки оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а также сделали три постель из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Потерь среди бойцов ООС вследствие вражеских выстрелов нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb