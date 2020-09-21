Оккупация Крыма и война на Донбассе - это война в Европе, - Зеленский обратился к ООН
Об этом заявил во время видеообращения к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.
"75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и российская военная агрессия на Донбассе доказывают, что этот урок не усвоен", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что это не просто война в Украине: "Это - война в Европе".
По словам Зеленского, "это - попытка вернуться к распределению сфер влияния в мире".
Он призвал все страны объединить усилия для достижения мира и процветания во всем мире.
"За последние 75 лет человечество поднималось на высочайшие вершины, погружалось в самые глубины, завоевало космос и даже с помощью новых технологий смогло провести встречи в ООН дистанционно. Правда ли, что нам не под силу остановить агрессию и войны?" - сказал Зеленский.
Он отметил, что миру больше не нужны кровавые уроки.
"В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить противоречия и объединить усилия для достижения реальных радикальных результатов", - отметил Зеленский.
Он также призвал другие страны вернуться к полному внедрению принципов Устава ООН.
"Начнем сейчас. Планеты "В" не существует, мы живем здесь и только один раз", - подчеркнул Зеленский.
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