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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: доллар и евро дорожают с начала недели

Официальный курс: доллар и евро дорожают с начала недели

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 21 сентября 2020 года на отметке 28,17 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 18 сентября курс составлял 28,11 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 21 сентября установлен на уровне 33,34 грн / евро. По состоянию на 18 сентября курс составлял 33,17 грн / евро.

На наличном рынке 21 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,14, продают - по 28,20 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,05-29,90 грн / $.

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