Объявлены имена победителей международного литературного конкурса "Коронация слова" в номинации "Киносценарии"

21 сентября, 2020, 10:29

20 сентября состоялась онлайн-церемония награждения победителей международного литературного конкурса "Коронация слова" в номинации "Киносценарии" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино

В этом году из-за карантинных условий "Коронация слова" не смогла провести традиционную церемонию награждения, которая к тому же должна была быть празднично-юбилейной - конкурсу исполняется 20 лет. Поэтому организаторы прибегли к новому формату - онлайн-церемонии. Посмотреть церемонию онлайн можно на youtube-канале "Коронации слова" -

Победители «Коронации слова» -2020 в номинации "Киносценарии:

1 премия - "Двойной Иммельман" Ирэн Роздобудько (Киев-Донецк)

2 премия - "Коготь и Большая Ханум" Ирэн Роздобудько (Киев-Донецк), "На той стороне" Юрий Леута и Наталья Блок (Киев)

3 премия - "На крыльях славы" Николай Кирильчук (Ровно)

Дипломанты-финалисты:

"Гидра" Ярослав Яриш (с.Раливка, Львовская обл.)

"По ту сторону невыразимости" Кирилл Устюжанин (Киев)

"34 солнечных дня и один мрачный" (киносценарий по одноименной повести Оли Русиной) Валерий Пузик (Одесса) и Оля Русина (Киев)

"Последняя песня Кукушки" Олесь Гриб (Киев)

Дипломанты:

"Сиверщина 1659" Анатолий Покрышень (Чернигов) и Олег Миколайчук (Киев)

"Изобретение века" Юрий Багрянцев (Киев)

"Бездомный" Алексей Мазур (Днепр)

"Дорога" Ярослав Мельник (Вильнюс) и Ольга Самолевская (Киев)

"Мой любимый виконт" Елена Терещенко (Чернигов)

"Дистанция" Андрей Евстратенко и Алексей Уманский (Киев)

"Подстрелить редкого зверя" Денис Кушнарев (Киев)

"По чем сегодня миллионеры?" Олесь Гриб (Киев)

"Красные маки Олега Стадника" Леся Туровская (Киев)

"Сердце птицы" Елена Шарманова (Киев)

Специальные награды:

Спенаграда за музыкальный жанр от Национального академического театра оперетты - "Старые пни" Сергей Замченко (Сумы)

Специальная награда от Национального университета им. Т. Шевченко за лучший историко-патриотический киносценарий - "Черная княгиня" Мария Ткачивская (Ивано-Франковск)

Специальная награда от Национального университета им. Т. Шевченко за лучший историко-патриотический киносценарий - "Факультет всеобщей любви" Александр Есаулов (Ирпень)

Специальная награда генерального продюсера Ровенского международного кинофестиваля "Город Мечты" Александра Гладунова - "Волынь 43-44" Василий Щеглюк (Львов)

Спецнаграда за интеллектуальный юмор от Национального университета им. Т. Г. Шевченко - "Домашнее заключения" Татьяна Дончева (с. Новые Петровцы, Киевская обл.)

Спецнаграда за интеллектуальный юмор от Национального университета им. Т. Г. Шевченко - "Кровавые танцы в Углах" Владислав Ивченко (Сумы)

Спецнагарда за интеллектуальный юмор от Национального университета им. Т. Г. Шевченко - "Чары" Соломия Кривенко (Львов)

Специальная награда в честь светлой памяти Владимира Ивасюка - "На крыльях славы" Николай Кирильчук (Ровно)

Лучший сценарий к короткометражному фильму - "Частица света" Анна Смолий (Киев)

Спецнагарда "Симпатия Одесской киностудии" - "Коготь и Большая Ханум" Ирэн Роздобудько (Киев-Донецк)

Лучший телесериал - "Это мой город" Татьяна Дончева (с.Новые Петровцы, Киевская обл.)

Международный литературный конкурс "Коронация слова", история успеха которого насчитывает уже 20 лет, является самым престижным украинским конкурса, который в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен.

Главная цель конкурса - поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса кино и театра. И как следствие, наполнение украинского рынка полнокровной конкурентоспособной литературой, а кино и театра качественными фильмами и пьесами.