21 сентября, 2020, 16:02

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по обжалованию назначения Андрея Малеваного председателем Государственной экологической инспекции

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Согласно сообщению, ОАСК открыл производство по административному делу по иску Егора Фирсова в Кабинет Министров.

"Истец просит суд отменить распоряжение правительства от 20 мая 2020 года о назначении А. Малеваного председателем Государственной экологической инспекции Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 13 октября 2020 года.

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