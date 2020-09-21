ОАСК рассмотрит обжалование назначения Малеваного главой Госэкоинспекции
21 сентября, 2020, 16:02
Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по обжалованию назначения Андрея Малеваного председателем Государственной экологической инспекции
Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
Согласно сообщению, ОАСК открыл производство по административному делу по иску Егора Фирсова в Кабинет Министров.
"Истец просит суд отменить распоряжение правительства от 20 мая 2020 года о назначении А. Малеваного председателем Государственной экологической инспекции Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 13 октября 2020 года.
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