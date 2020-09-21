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Espreso.tvОбществоО пересмотре безвиза официальных сообщений от ЕС не поступало, - Джапаров

О пересмотре безвиза официальных сообщений от ЕС не поступало, - Джапаров

В МИД Украины заявили, что не видят угрозы пересмотра со стороны Евросоюза безвизового режима с Украиной

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в интервью Голосу Америки.

"Есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов", - заявила она.

Джапарова убеждена, что сегодня нет оснований для пересмотра безвиза.

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По ее словам, Украина не получала от представителей ЕС на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики.

"Заявления, которые могут звучать, - это пока заявления политических фигур", - добавляет она.

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