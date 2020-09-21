О пересмотре безвиза официальных сообщений от ЕС не поступало, - Джапаров

21 сентября, 2020, 20:45

В МИД Украины заявили, что не видят угрозы пересмотра со стороны Евросоюза безвизового режима с Украиной

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в интервью Голосу Америки.

"Есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов", - заявила она.

Джапарова убеждена, что сегодня нет оснований для пересмотра безвиза.

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По ее словам, Украина не получала от представителей ЕС на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики.

"Заявления, которые могут звучать, - это пока заявления политических фигур", - добавляет она.

17 сентября Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров.

В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП. Предупреждение об этом и о финансовых рисках звучали и сегодня.

Представительство Евросоюза и посольство США в Украине прямо заявили, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.