Несмотря на "красную" зону карантина, в Нежине запустят общественный транспорт
21 сентября, 2020, 15:14
В Нежине, на Черниговщине, 22 сентября возобновят работу общественный транспорт и все учебные заведения, несмотря на то что город находится в "красной" карантинной зоне
Об этом сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на решение Госслужбы по ТЭБ и ЧС.
Отмечается, что ослабление карантина вступит в силу 22 сентября.
"22 сентября 2020 года возобновятся городские пассажирские перевозки и работа всех учебных заведений", - говорится в сообщении.
- 21 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное распределение регионов: в "красной зоне" не осталось ни одного облцентра.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти