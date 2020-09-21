 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНесмотря на "красную" зону карантина, в Нежине запустят общественный транспорт

Несмотря на "красную" зону карантина, в Нежине запустят общественный транспорт


фото: reuters
В Нежине, на Черниговщине, 22 сентября возобновят работу общественный транспорт и все учебные заведения, несмотря на то что город находится в "красной" карантинной зоне

Об этом сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на решение Госслужбы по ТЭБ и ЧС.

Отмечается, что ослабление карантина вступит в силу 22 сентября.

"22 сентября 2020 года возобновятся городские пассажирские перевозки и работа всех учебных заведений", - говорится в сообщении.

  • 21 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное распределение регионов: в "красной зоне" не осталось ни одного облцентра.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

21 сентября, 2020 понедельник

20 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать