Несмотря на "красную" зону карантина, в Нежине запустят общественный транспорт

21 сентября, 2020, 15:14

В Нежине, на Черниговщине, 22 сентября возобновят работу общественный транспорт и все учебные заведения, несмотря на то что город находится в "красной" карантинной зоне

Об этом сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на решение Госслужбы по ТЭБ и ЧС.

Отмечается, что ослабление карантина вступит в силу 22 сентября.

"22 сентября 2020 года возобновятся городские пассажирские перевозки и работа всех учебных заведений", - говорится в сообщении.

21 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное распределение регионов: в "красной зоне" не осталось ни одного облцентра.