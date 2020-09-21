Непризнание результатов выборов и требование освободить всех протестующих: Разумков подписал постановление Совета относительно Беларуси

21 сентября, 2020, 12:37

21 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление парламента о выборах в Республике Беларусь, которым украинский парламент не признает их результаты

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Глава ВР подписал постановление 21 сентября.

Отметим, регламент Рады не предусматривает подписание постановлений президентом.

Согласно статье 139, подписанные спикером постановления и другие акты парламента не позднее следующего дня после их подписания передаются аппаратом ВР для опубликования в газете "Голос Украины" и в Ведомостях ВР. После этого такие документы вступают в силу.

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Согласно документу, Верховная Рада назвала президентские выборы в Беларуси "ни свободными, ни честными". В заявлении также отмечается, что выборы в РБ прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

В украинском парламенте обращают внимание на то, что выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов и непрозрачным подсчетом голосов избирателей.

"Мы считаем недопустимым запугивание оппонентов, их заключение, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках, нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси", - отмечается в заявлении.

Верховная Рада отмечает, что все это дает основания считать, что официально обнародованы результаты выборов Президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан.

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