НБУ ожидает дальнейшее снижение ставок по депозитам в гривне

21 сентября, 2020, 14:01

Национальный банк Украины ожидает дальнейшее снижение ставок по депозитам в гривне на фоне снижения девальвационных ожиданий и низкой инфляции

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

"На фоне снижения девальвационных ожиданий и низкой инфляции банки еще имеют запас для снижения гривневых ставок по срочным депозитам. На это указывает, в частности, существенный "зазор" между процентными ставками банков и учетной ставкой НБУ, которая сегодня снижена до рекордных 6%", - говорится в сообщении.

По информации регулятора, инфляционные и девальвационные ожидания бизнеса и населения в Украине существенно улучшились за последние годы. Так, девальвационные ожидания в последние годы снизились с 10-15% до 5-10%.

В НБУ отметили, что стимулирующая монетарная политика регулятора способствует дальнейшему снижению стоимости ресурсов на финансовых рынках. При этом реальная учетная ставка близка к нулю, то есть примерно равна ожидаемой экономическими агентами инфляции в течение следующих 12 месяцев.

Кроме этого, добавили в пресс служба, банки избыток ликвидности, а средневзвешенная стоимость их фондирования в гривне (ресурсов, которые они привлекают от бизнеса и населения) выше ставки по депозитным сертификатам НБУ, должно побуждать их к развитию кредитования.

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