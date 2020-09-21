Навальный требует вернуть ему одежду, снятую в больнице Омска
Об этом он написал на своем сайте .
"Перед тем как принять решение меня отвезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили (из Омска - ред.) абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен и контактный способ заражения достаточно вероятен, моя одежда - очень важное вещественное доказательство. Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки прошли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", - отметил он.
Алексей Навальный находится в немецкой клинике "Шарите" с 22 августа. До этого его в состоянии комы с признаками отравления госпитализировали с самолета в больницу в Омске.
После проведения лабораторных тестов федеральное правительство Германии объявило о однозначные доказательства наличия в организме российского оппозиционера химического нервного агента группы "Новичок".
Сейчас Навальный остается под охраной немецкой полиции в больнице "Шарите", где в течение нескольких недель он находился на аппаратах поддержания жизнедеятельности организма после отравления.
На прошлой неделе он опубликовал в Инстаграме первое после отравления сообщения и рассказал, что уже может дышать самостоятельно. Позже он сообщил о прогрессе восстановления после выхода из комы: пока не может держать телефон и налить себе воды, но уже начал ходить.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального " хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвало отравление российского оппозиционера Алексея Навального "бесчеловечной расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
- 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать, и показал фото .
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