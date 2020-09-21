На полигоне ВСУ во время стрельб произошел пожар

21 сентября, 2020, 19:36

Во время проведения стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" произошел пожар

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Во время проведения штатных стрельб произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.

"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины распространение огня было остановлено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Для тушения были задействованы соответствующая дежурная пожарная техника и авиация.