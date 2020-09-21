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Espreso.tvОбществоНа полигоне ВСУ во время стрельб произошел пожар

На полигоне ВСУ во время стрельб произошел пожар


фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Во время проведения стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" произошел пожар

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Во время проведения штатных стрельб произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.

"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины распространение огня было остановлено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Для тушения были задействованы соответствующая дежурная пожарная техника и авиация.

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