На Киевщине из-за COVID-19 почти 18 тыс. школьников и преподавателей перевели на дистанционное обучение

21 сентября, 2020, 16:31

В Киевской области из-за случаев коронавируса 17 908 учеников и учителей перевели на дистанционное обучение

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

На Киевщине случаи заболевания коронавирусом обнаружены в 112 учебных заведениях. 17 908 учеников и учителей переведены на дистанционное обучение.

"В связи с выявленными подтвержденными случаями заболевания на самоизоляции находится 144 отдельных классов 81 учебного заведения - это 3 969 учеников. Полностью переведены на дистанционную форму обучения 31 заведение общего среднего образования, в которых обучаются 13 939 учащихся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение возобновили в Ирпенский СОШ № 15 и Песковской гимназии. При этом в Таращанской ООШ I-III ступеней № 3 на дистанционном обучении в настоящее время находится один класс.

Также в связи с коронавирусом на карантин закрыты 17 учреждений дошкольного образования области.

Напомним, в Киеве пять школ закрыли на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. Всего на карантине находятся 328 школьных классов.

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