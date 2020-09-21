Минцифры открыло данные Реестра строительной деятельности
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в Facebook.
"Открываем данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности, который заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в области градостроительства Украины", - написал Федоров.
По его словам, вся информация в реестре актуальна, структурированна и защищенна от несанкционированных изменений. Кроме того, Минцифры расширило перечень полей, которые до этого не вносились в реестр и были доступны лишь на бумаге.
Также отмечается, что в реестре имеется уникальный идентификатор, позволяющий привязать к объекту строительства все разрешительные документы. Также в реестре имеются координаты, что позволяет точно выявить объект строительства.
Министр также добавил, что всего за два месяца работы реестра в него были внесены данные о более 27 тыс. декларативных и разрешительных документов.
Отдельно Федоров отметил, что данные в реестре публикуются в формате Json и обновляются еженедельно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти