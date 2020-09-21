 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМинцифры открыло данные Реестра строительной деятельности

Минцифры открыло данные Реестра строительной деятельности

Министерство цифровой трансформации обнародовало данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в Facebook.

"Открываем данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности, который заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в области градостроительства Украины", - написал Федоров.

По его словам, вся информация в реестре актуальна, структурированна и защищенна от несанкционированных изменений. Кроме того, Минцифры расширило перечень полей, которые до этого не вносились в реестр и были доступны лишь на бумаге.

Также отмечается, что в реестре имеется уникальный идентификатор, позволяющий привязать к объекту строительства все разрешительные документы. Также в реестре имеются координаты, что позволяет точно выявить объект строительства.

Министр также добавил, что всего за два месяца работы реестра в него были внесены данные о более 27 тыс. декларативных и разрешительных документов.

Отдельно Федоров отметил, что данные в реестре публикуются в формате Json и обновляются еженедельно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 
 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

21 сентября, 2020 понедельник

20 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать