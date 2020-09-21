Минцифры открыло данные Реестра строительной деятельности

21 сентября, 2020, 15:02

Министерство цифровой трансформации обнародовало данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в Facebook.

"Открываем данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности, который заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в области градостроительства Украины", - написал Федоров.

По его словам, вся информация в реестре актуальна, структурированна и защищенна от несанкционированных изменений. Кроме того, Минцифры расширило перечень полей, которые до этого не вносились в реестр и были доступны лишь на бумаге.

Также отмечается, что в реестре имеется уникальный идентификатор, позволяющий привязать к объекту строительства все разрешительные документы. Также в реестре имеются координаты, что позволяет точно выявить объект строительства.

Министр также добавил, что всего за два месяца работы реестра в него были внесены данные о более 27 тыс. декларативных и разрешительных документов.

Отдельно Федоров отметил, что данные в реестре публикуются в формате Json и обновляются еженедельно.

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