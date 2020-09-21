Манафорт, Могилевич и другие: утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира на $ 2 трлн
Об этом сообщают ВВС и The Guardian.
Детали: Документы также свидетельствуют, что российские олигархи использовали банки, чтобы избежать санкций, которые имели помешать им перечислять свои деньги на Запад.
Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большинство из которых банки отправляли власти США в период с 2000 по 2017 год.
Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых секретных документов международной банковской системы. Банки используют их для сообщения о подозрительном поведении, но они не являются доказательством преступлений или преступлений.
Документы были слиты Buzzfeed News и переданы группе ICIJ , которая объединяет журналистов-расследователей со всего мира, и она распространила их среди 108 новостных организаций в 88 странах, включая программу BBC Panorama.
Из слитых файлов FinCEN стало известно, что:
- Банк HSBC позволил мошенникам переместить миллионы долларов украденных денег по всему миру, даже после того, как узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством.
- Есть свидетельства, что Barclays Bank в Лондоне позволил Аркадию Ротенбергу, одному из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, обходить санкции и продолжить пользоваться финансовыми услугами на Западе. Компании, которые, вероятно, контролирует именно Ротенберг, имели для этого тайные счета. Часть этих средств использовали на покупку произведений искусства.
- По данным разведывательного отдела FinCEN, Великобританию называют "юрисдикцией повышенного риска", как и Кипр, из-за количества зарегистрированных в Великобритании компаний, которые фигурируют в SAR. В файлах FinCEN названо более 3000 британских компаний - больше, чем в любой другой стране.
- Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждение о местной фирме, которая помогает Ирану уклоняться от санкций.
- Deutsche Bank передавал грязные деньги отмывателей денег организованной преступности, террористам и наркоторговцам.
- Standard Chartered переводил наличные в Arab Bank более десяти лет после того, как счета клиентов в иорданского банка использовались для финансирования терроризма.
- Как пишет The Guardian, в файлах SAR упоминается бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, который сотрудничал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и позже был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
С 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase представил отчет о банковских переводах на сумму более 300 000 000 долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом.
- В отдельном отчете подробно говорится о банковских переводах JP Morgan Chase на сумму более 1 млрд долларов, которые, как позже выяснил банк, были связаны с Семеном Могилевичем, вероятным боссом российской организованной преступности, включенным в список 10 самых разыскиваемых ФБР.
FinCEN - это сеть расследования финансовых преступлений США, отдел в Министерстве финансов США, которая борется с финансовыми преступлениями.
Подозрения по поводу транзакций, осуществленных в долларах США, необходимо направлять в FinCEN, даже если они имели место за пределами США.
Отчеты о подозрительной активности (Suspicious activity reports, SAR) заполняются банком, если он подозревает клиента в недобросовестности, и направляются в органы власти.
Документы в файлах FinCEN охватывают транзакции на сумму около 2 трлн долларов, и это лишь малая часть отправленных SAR.
По закону, банки должны следить за тем, чтобы они не помогали клиентам отмывать деньги или перемещать их в нарушение правил. Им недостаточно просто подавать SAR и продолжать принимать грязные деньги с клиентов, ожидая, что власть решит проблему. Если у них есть доказательства преступной деятельности, они должны прекратить перемещение наличных.
Как отмечает BBC, в последние годы произошел ряд крупных утечек финансовой информации. Однако файлы FinCEN отличаются тем, что это не просто документы одной или двух компаний - они поступают из нескольких банков.
FinCEN заявил, что утечка может повлиять на национальную безопасность США, поставить под угрозу расследование и безопасность учреждений и лиц, подающих отчеты. На прошлой неделе FinCEN объявил о предложениях по пересмотру своих программ по борьбе с отмыванием денег.
Великобритания также обнародовала планы по реформированию своего реестра информации о компании, чтобы прекратить мошенничество и отмывание денег.
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