Манафорт, Могилевич и другие: утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира на $ 2 трлн

21 сентября, 2020, 10:12

Утечка файлов FinCEN, связанных с транзакциями на сумму около 2 триллионов долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам перемещать "грязные" деньги

Об этом сообщают ВВС и The Guardian.

Детали: Документы также свидетельствуют, что российские олигархи использовали банки, чтобы избежать санкций, которые имели помешать им перечислять свои деньги на Запад.

Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большинство из которых банки отправляли власти США в период с 2000 по 2017 год.

Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых секретных документов международной банковской системы. Банки используют их для сообщения о подозрительном поведении, но они не являются доказательством преступлений или преступлений.

Документы были слиты Buzzfeed News и переданы группе ICIJ , которая объединяет журналистов-расследователей со всего мира, и она распространила их среди 108 новостных организаций в 88 странах, включая программу BBC Panorama.

Из слитых файлов FinCEN стало известно, что:

Банк HSBC позволил мошенникам переместить миллионы долларов украденных денег по всему миру, даже после того, как узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством.

Есть свидетельства, что Barclays Bank в Лондоне позволил Аркадию Ротенбергу, одному из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, обходить санкции и продолжить пользоваться финансовыми услугами на Западе. Компании, которые, вероятно, контролирует именно Ротенберг, имели для этого тайные счета. Часть этих средств использовали на покупку произведений искусства.

По данным разведывательного отдела FinCEN, Великобританию называют "юрисдикцией повышенного риска", как и Кипр, из-за количества зарегистрированных в Великобритании компаний, которые фигурируют в SAR. В файлах FinCEN названо более 3000 британских компаний - больше, чем в любой другой стране.

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждение о местной фирме, которая помогает Ирану уклоняться от санкций.

Deutsche Bank передавал грязные деньги отмывателей денег организованной преступности, террористам и наркоторговцам.

Standard Chartered переводил наличные в Arab Bank более десяти лет после того, как счета клиентов в иорданского банка использовались для финансирования терроризма.

Как пишет The Guardian, в файлах SAR упоминается бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, который сотрудничал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и позже был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

С 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase представил отчет о банковских переводах на сумму более 300 000 000 долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом.

С 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase представил отчет о банковских переводах на сумму более 300 000 000 долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом. В отдельном отчете подробно говорится о банковских переводах JP Morgan Chase на сумму более 1 млрд долларов, которые, как позже выяснил банк, были связаны с Семеном Могилевичем, вероятным боссом российской организованной преступности, включенным в список 10 самых разыскиваемых ФБР.

FinCEN - это сеть расследования финансовых преступлений США, отдел в Министерстве финансов США, которая борется с финансовыми преступлениями.

Подозрения по поводу транзакций, осуществленных в долларах США, необходимо направлять в FinCEN, даже если они имели место за пределами США.

Отчеты о подозрительной активности (Suspicious activity reports, SAR) заполняются банком, если он подозревает клиента в недобросовестности, и направляются в органы власти.

Документы в файлах FinCEN охватывают транзакции на сумму около 2 трлн долларов, и это лишь малая часть отправленных SAR.

По закону, банки должны следить за тем, чтобы они не помогали клиентам отмывать деньги или перемещать их в нарушение правил. Им недостаточно просто подавать SAR и продолжать принимать грязные деньги с клиентов, ожидая, что власть решит проблему. Если у них есть доказательства преступной деятельности, они должны прекратить перемещение наличных.

Как отмечает BBC, в последние годы произошел ряд крупных утечек финансовой информации. Однако файлы FinCEN отличаются тем, что это не просто документы одной или двух компаний - они поступают из нескольких банков.

FinCEN заявил, что утечка может повлиять на национальную безопасность США, поставить под угрозу расследование и безопасность учреждений и лиц, подающих отчеты. На прошлой неделе FinCEN объявил о предложениях по пересмотру своих программ по борьбе с отмыванием денег.

Великобритания также обнародовала планы по реформированию своего реестра информации о компании, чтобы прекратить мошенничество и отмывание денег.

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