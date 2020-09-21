 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛитва, Польша и Румыния призвали ЕС оказать помощь Беларуси

Литва, Польша и Румыния призвали ЕС оказать помощь Беларуси


фото: reuters
Президенты Литвы, Румынии и Польши призвали Евросоюз оказать помощь и поддержку народу Беларуси

Как говорится в совместном заявлении, Европейский союз, как большая мировая экономическая сила, должен предоставить пакет помощи для демократических и экономических преобразований Беларуси.

По мнению лидеров трех стран, пакет должен включать:

  • содействие торговли с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО
  • безвизовый режим при наличии необходимых условий
  • содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси
  • доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуску либеральной экономики Беларуси
  • увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций.

В то же время, в заявлении говорится о том, что никто, кроме граждан Беларуси, не имеет права решать судьбу своей страны. Любое решение, принятое на законных основаниях, будет уважаться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2020 понедельник

20 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

21 сентября, 2020 понедельник

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать