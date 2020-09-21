Литва, Польша и Румыния призвали ЕС оказать помощь Беларуси
21 сентября, 2020, 11:40
Президенты Литвы, Румынии и Польши призвали Евросоюз оказать помощь и поддержку народу Беларуси
Как говорится в совместном заявлении, Европейский союз, как большая мировая экономическая сила, должен предоставить пакет помощи для демократических и экономических преобразований Беларуси.
По мнению лидеров трех стран, пакет должен включать:
- содействие торговли с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО
- безвизовый режим при наличии необходимых условий
- содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси
- доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуску либеральной экономики Беларуси
- увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций.
В то же время, в заявлении говорится о том, что никто, кроме граждан Беларуси, не имеет права решать судьбу своей страны. Любое решение, принятое на законных основаниях, будет уважаться.
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