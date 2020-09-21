Литва, Польша и Румыния призвали ЕС оказать помощь Беларуси

21 сентября, 2020, 11:40

Президенты Литвы, Румынии и Польши призвали Евросоюз оказать помощь и поддержку народу Беларуси

Как говорится в совместном заявлении, Европейский союз, как большая мировая экономическая сила, должен предоставить пакет помощи для демократических и экономических преобразований Беларуси.

По мнению лидеров трех стран, пакет должен включать:

содействие торговли с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО

безвизовый режим при наличии необходимых условий

содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси

доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуску либеральной экономики Беларуси

увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций.

В то же время, в заявлении говорится о том, что никто, кроме граждан Беларуси, не имеет права решать судьбу своей страны. Любое решение, принятое на законных основаниях, будет уважаться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb