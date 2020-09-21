Ляшко смог превратить выборы в 208 округе в национальную кампанию, - политолог

21 сентября, 2020, 16:45

Владимир Цыбулько объяснил возвращение партии Олега Ляшко и ее лидера на перспективные позиции в политике

Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook прокомментировал свежую социологию КМИС. Согласно исследованию в парламент пока попали бы пять политических сил, среди которых Радикальная партия Ляшко.



"Возвращение партии Ляшко на передовые и перспективные позиции можно легко объяснить. Предыдущие рейтинги упорно говорили нам о том, что политическая сила Олега Ляшко в стране потеряла своего избирателя. Но, как только, сам лидер включился в кампанию по 208 округу на довыборах в парламент, как рейтинг его партии стремительно увеличился. В очередной раз подтверждается правило, что никакого рейтинга в неизбирательный период не существует. Ляшко сразу воспользовался новой возможностью и вернул внимание избирателя, а вместе с ним и поддержку своей партии. Так делают опытные игроки", - уверен эксперт.



Также политолог рассказал, благодаря чему поддержка Ляшко увеличилась, так как на это повлияли представители команды Зеленского.

"Сегодня, к власти пришли люди далекие от профессии политика, не имеющие даже элементарного опыта в общении с людьми. Вспомните Брагаря, который предлагал бабушке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. В обществе вновь сформировался запрос на патернализм. Людям не хватает общенационального лидера, который бы занимался их проблемами и акцентировал свое внимание на социальных вопросах. На эту роль в украинской политике Ляшко чуть не лучший кандидат", - резюмирует он.



Напомним, Олег Ляшко - главный претендент на победу на довыборах в Верховную Раду по 208 избирательному округу.