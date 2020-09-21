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Espreso.tvОбществоЛукашенко решил провести второй этап военных учений с Россией

Лукашенко решил провести второй этап военных учений с Россией


фото: mil.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко решил провести второй этап совместного белорусско-российских учения "Славянское братство - 2020"

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Отмечается, что такое решение Лукашенко принял на фоне нынешней военно-политической обстановки вокруг республики.

На первом этапе обучения войска на Брестском полигоне отработали учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике, в том числе блокирование и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований на территории западных районам страны.

"Второй этап пройдет в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактических учений. Основной направленностью практических действий войск станет ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства", - информирует Минобороны республики.

В практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, более 500 единиц боевой техники, из которых от Вооруженных сил России - около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники.

"Особенностью данного учения станет выполнение учебно-боевых задач в сложных условиях, в том числе совершение маршей, десантирование личного состава и боевой техники из самолетов военно-транспортной авиации, форсирование водных преград, проведения боевых стрельб, а также боевое применение авиации", - информируют в ведомстве.

Подчеркивается, что это учение носит "чисто оборонительный" характер и направлено на отработку совместных действий группировок войск в соответствии с имеющимися договоренностями Беларуси и России.

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