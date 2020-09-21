Курс гривни снизится максимум до 28,5-29 грн/$, это плановое мероприятие, - Пендзин
Такую позицию высказал Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"В бюджет на 2020 год было заложено (и вся доходная часть была посчитана) 29,5 грн/$. В бюджет 2021 года Министерство финансов заложило курс 29,1 грн/$ - и все доходы, бесспорно, были посчитаны по этому курсу. Поэтому приближение фактического курса к плановому, который заложен в проект бюджета - это однозначно стремительное падение ", - считает Пендзин.
Он прогнозирует, что курс сейчас будут медленно опускать к курсу 28,5-29 грн/$, чтобы к началу следующего года выйти на контрольные цифры, заложенные в бюджет.
"На сегодняшний момент валютных резервов Национального банка - 29 млрд $. Общий объем ежедневных торгов по валюте очень маленький - 100 млн, 150 млн максимум. Поэтому резервов Национального банка, который совершенно спокойно выходит на рынок и покупает/продает в зависимости от своего видения, вполне хватает для того, чтобы установить любой курс ", - отмечает экономист.
- 15 сентября 2020 года доллар пересек отметку 28 грн/$.
- Сейчас гривня должна укрепляться, но из-за девальвационных ожиданий падает. Такую позицию высказал глава департамента макроэкономических исследований инвестгруппы ICU Сергей Николайчук.
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