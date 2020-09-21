Курс гривни снизится максимум до 28,5-29 грн/$, это плановое мероприятие, - Пендзин

21 сентября, 2020, 22:41

Курс национальной валюты сознательно понижают, чтобы привести к показателям, заложенным в проект бюджета на 2021 год

Такую позицию высказал Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"В бюджет на 2020 год было заложено (и вся доходная часть была посчитана) 29,5 грн/$. В бюджет 2021 года Министерство финансов заложило курс 29,1 грн/$ - и все доходы, бесспорно, были посчитаны по этому курсу. Поэтому приближение фактического курса к плановому, который заложен в проект бюджета - это однозначно стремительное падение ", - считает Пендзин.

Он прогнозирует, что курс сейчас будут медленно опускать к курсу 28,5-29 грн/$, чтобы к началу следующего года выйти на контрольные цифры, заложенные в бюджет.

"На сегодняшний момент валютных резервов Национального банка - 29 млрд $. Общий объем ежедневных торгов по валюте очень маленький - 100 млн, 150 млн максимум. Поэтому резервов Национального банка, который совершенно спокойно выходит на рынок и покупает/продает в зависимости от своего видения, вполне хватает для того, чтобы установить любой курс ", - отмечает экономист.