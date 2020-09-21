Крымский политзаключенный Приходько не может получить в российском СИЗО лекарства от родных, - адвокат

21 сентября, 2020, 16:42

Проукраинский активист Олег Приходько не может получить медикаменты от родственников в российском СИЗО уже больше двух недель

Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов в комментарии Крым.Реалии.

"Данная проблема была уже ранее, родственники отправляли посылку с лекарствами, там тоже была заминка несколько дней. Мы направили ряд обращений, тогда очень быстро отреагировали", - отметил адвокат.

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По словам адвоката, у Приходько есть ряд хронических заболеваний, и содержание в СИЗО ухудшило состояние его здоровья.

"Его семья очень пристально следит за его состоянием здоровья и регулярно отправляет ему лекарства, которые он на регулярной основе принимает. В конце августа ему раз отправили посылку, но ему ее не передают, при этом ничего не объясняют. Согласно почтовым идентификаторам, мы отследили, что данная посылка была отгружена в СИЗО еще пятого сентября, и по состоянию на 17 сентября посылка передана не была. Хотя по закону посылку должны передавать на следующий день", - рассказал Шейхмамбетов.