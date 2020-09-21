Крымский политзаключенный Приходько не может получить в российском СИЗО лекарства от родных, - адвокат
Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов в комментарии Крым.Реалии.
"Данная проблема была уже ранее, родственники отправляли посылку с лекарствами, там тоже была заминка несколько дней. Мы направили ряд обращений, тогда очень быстро отреагировали", - отметил адвокат.
Читайте также: Украинского политзаключенного Приходько этапировали из оккупированного Крыма в Россию
По словам адвоката, у Приходько есть ряд хронических заболеваний, и содержание в СИЗО ухудшило состояние его здоровья.
"Его семья очень пристально следит за его состоянием здоровья и регулярно отправляет ему лекарства, которые он на регулярной основе принимает. В конце августа ему раз отправили посылку, но ему ее не передают, при этом ничего не объясняют. Согласно почтовым идентификаторам, мы отследили, что данная посылка была отгружена в СИЗО еще пятого сентября, и по состоянию на 17 сентября посылка передана не была. Хотя по закону посылку должны передавать на следующий день", - рассказал Шейхмамбетов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти