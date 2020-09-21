КМИС: если бы выборы в Раду были в сентябре, "Слуга" получила бы 21,5%, ОПЗЖ - 17,8%, Евросолидарность - 16, 3%

21 сентября, 2020, 13:21

По результатам опроса, проведенного в середине сентября, в Верховную Раду прошли бы 5 партий

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

По результатам опроса, по состоянию на середину сентября рейтинг президентской политсилы "Слуга народа" составляет 21,5% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Второе место среди респондентов заняла партия ОПЗЖ с 17,8%.

"Европейская Солидарность" находится на третьем месте симпатий граждан с 16,3% поддержки.

Четвертое место у "Батькивщины" с результатом в 8,7%.

Еще одной партией, которая может преодолеть 5% барьер, оказалась "Радикальная партия Ляшко" с 6,3% симпатий избирателей, которые определились.

Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер:

4,1% - за "Партию Шария",

4% - за партию "Сила и Честь",

3,3% - за партию "Свобода",

3,1% - за партию "Гражданская позиция",

2,8% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана",

2,6% - за партию "УДАР",

1,9% - за партию "За Будущее",

1,8% - за партию "Самопомощь",

1,8% - за партию "Оппозиционный блок",

1,3% - за партию "Голос",

1% - за партию "Предложение",

0,8% - за партию "Национальный корпус",

за другие партии - всего 0,9%.

Отметим, в опросе КМИС, проведенном в конце июня - начале июля, партия "Слуга народа" имела 48,5% поддержки украинцев

С 12 по 16 сентября 2020 года КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer - assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

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