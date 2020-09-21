Хасиды уехали: КПВВ "Новые Яриловичи" возобновил работу
Об этом сообщает сайт Гостаможслужбы Украины.
"На украинско-белорусской границе в Черниговской области возобновил работу пункт пропуска "Новые Яриловичи". Ограничительные меры были введены из-за распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за время блокирования "Новых Яриловичей" с обеих сторон украинско-белорусской границы образовалась очередь из грузовиков.
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"В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 550 транспортных средств, на выезд - 250", - рассказали на таможне.
- Напомним, по состоянию на 17 сентября на украинско-белорусской границе вблизи "Новых Яриловичей", несмотря на непогоду, находились более тысячи хасидов, которые хотели поехать в Умань на празднование Рош ха-Шана (Нового года).
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