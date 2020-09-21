Генассамблея ООН впервые проведет сборы в онлайн-режиме

21 сентября, 2020, 09:53

На Генассамблею ООН в этом году допустят только по одному дипломату от 193 стран, главы государств выступят онлайн

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на сайт Организации Объединенных Наций.

На этой неделе стартуют ежегодные сборы Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Впервые в истории организации мировые лидеры не будут присутствовать на громком дипломатическом мероприятии в Нью-Йорке.

Большинство мероприятий будут проходить виртуально. Мировые лидеры выступят с записанными речами.

От каждой из 193 стран-участниц допустят только по одному представителю каждой страны в зал Генеральной Ассамблеи. Встреча в зале Генассамблеи будет проходить с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. На неделе Генассамблеи этом году не будет рукопожатий и объятий.

"Пандемия COVID-19 - это кризис, не похожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и потому сессия Генеральной ассамблеи в этом году не будет похожа ни на одну другую", - прокомментировал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Встречи на высоком уровне начнутся 21 сентября с празднования 75-летия ООН и официального принятия декларации, одобренной всеми 193 странами-членами. Мировые лидеры и представители более чем 180 стран сделают трёхминутные видеообращение.

22 сентября состоится открытие виртуального заседания Генеральной ассамблеи высокого уровня, которое начнется с выступления генсекретаря. Выступления в ходе так называемых общих дебатов продлятся до 26 сентября, затем будет сделан двухдневный перерыв и завершатся все мероприятия утром 29 сентября.

Среди тех, чьи выступления ожидаются в первый день общих прений 22 сентября, - президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.

Обычно во время собрания Генассамблеи ООН проходят сотни дополнительных мер. В этом году состоится лишь несколько встреч, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса, изменений климата и биоразнообразия.

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