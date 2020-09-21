Форвард сборной Украины объяснил, почему покинул "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
У Кравца есть амбиции бороться за место в сборной Украины и принять участие в Евро-2020.
"Мне 31 год, у меня есть амбиции бороться за место в сборной Украины и принять участие в предстоящем чемпионате Европы. Пообщавшись с главным тренером, я понял, что в "Динамо" это будет сложно сделать. Поскольку у меня есть варианты продолжения карьеры в командах, где я получу больше игрового времени, я посоветовался с руководством, семьей и принял решение побороться за путевку на чемпионат Европы в составе сборной", - сказал украинец.
Также форвард заявил, что у него нет претензий к Луческу.
"У меня нет никаких претензий ни к Мирче Луческу, ни к Игорю Суркису, мы расстаемся в хороших отношениях, с пониманием друг друга. Но сборная - это моя цель и мечта, которую я не могу изменить", - рассказал Кравец.
Артем Кравец - воспитанник "Динамо". Дебютировал за основной состав в июне 2007 года. Всего в УПЛ "Динамо" форвард провел 65 матчей и забил 26 мячей. На его счету 106 матчей в бело-синей футболке и 33 забитых мяча.
За национальную сборную Украины Кравец провел 23 матча, забил 8 мячей.
- 20 августа Артем Кравец подписал контракт с киевским "Динамо" .
- 18 сентября сообщалось, что украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич досрочно присоединится к киевскому "Динамо" .
- 19 сентября в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Львов" .
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