Форвард сборной Украины объяснил, почему покинул "Динамо"

21 сентября, 2020, 19:54

Форвард сборной Украины Артем Кравец пояснил, что покинул "Динамо", потому что хочет регулярно играть в основном составе

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

У Кравца есть амбиции бороться за место в сборной Украины и принять участие в Евро-2020.

"Мне 31 год, у меня есть амбиции бороться за место в сборной Украины и принять участие в предстоящем чемпионате Европы. Пообщавшись с главным тренером, я понял, что в "Динамо" это будет сложно сделать. Поскольку у меня есть варианты продолжения карьеры в командах, где я получу больше игрового времени, я посоветовался с руководством, семьей и принял решение побороться за путевку на чемпионат Европы в составе сборной", - сказал украинец.

Также форвард заявил, что у него нет претензий к Луческу.

"У меня нет никаких претензий ни к Мирче Луческу, ни к Игорю Суркису, мы расстаемся в хороших отношениях, с пониманием друг друга. Но сборная - это моя цель и мечта, которую я не могу изменить", - рассказал Кравец.

Артем Кравец - воспитанник "Динамо". Дебютировал за основной состав в июне 2007 года. Всего в УПЛ "Динамо" форвард провел 65 матчей и забил 26 мячей. На его счету 106 матчей в бело-синей футболке и 33 забитых мяча.

За национальную сборную Украины Кравец провел 23 матча, забил 8 мячей.

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