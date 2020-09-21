Демократы заявили об угрозе российского вмешательства в выборы в Сенат США
Об этом сообщает The Hill .
"В американской разведке заявляют, что сейчас Россия очень активно работает над тем же, что и в 2016 году !, - завил сенатор Рон Уайден.
В то же время он отметил, что не готов "делиться секретной информацией", поэтому не может предоставить конкретных данных о попытках вмешательства РA в избирательный процесс.
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Промежуточные выборы в Сенат США пройдут одновременно с выборами президента. Будет определяться судьба 33 мест из 100 в Сенате. Согласно опросам, демократы имеют хорошие шансы вернуть себе большинство.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Основными претендентами на победу являются Джо Байден и Дональд Трамп.
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