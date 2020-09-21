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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: смягчить карантин не готовы Киев и почти все области

COVID-19 в Украине: смягчить карантин не готовы Киев и почти все области


фото: reuters
По состоянию на 21 сентября Киев и 22 области Украины не готовы к ослаблению карантинных мероприятий

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К смягчению карантина не готовы Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд;

- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней

- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

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