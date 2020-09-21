Били и надевали противогаз: в Киеве полицейского подозревают в истязаниях
21 сентября, 2020, 21:31
Старшему оперуполномоченному одного из районных управлений киевской полиции сообщили о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По информации следствия, полицейский с двумя другими оперуполномоченными, личности которых устанавливаются, применял пытки к задержанному мужчине.
По данным Офиса, чтобы получить признание в совершении преступления, полицейские в течение нескольких часов избивали его, надевали противогаз и перекрывали доступ воздуха. Полицейские прекратили пытки после признания.
Сейчас решается вопрос об аресте полицейского, а также об отстранении его от должности.
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделении полиции.
- После заявления пострадавшей о преступлении отделение полиции было расформировано, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.
- За изнасилование женщины в Кагарлыке в Киевской области задержали полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму.
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