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Espreso.tvОбществоБили и надевали противогаз: в Киеве полицейского подозревают в истязаниях

Били и надевали противогаз: в Киеве полицейского подозревают в истязаниях

Старшему оперуполномоченному одного из районных управлений киевской полиции сообщили о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По информации следствия, полицейский с двумя другими оперуполномоченными, личности которых устанавливаются, применял пытки к задержанному мужчине.

По данным Офиса, чтобы получить признание в совершении преступления, полицейские в течение нескольких часов избивали его, надевали противогаз и перекрывали доступ воздуха. Полицейские прекратили пытки после признания.

Сейчас решается вопрос об аресте полицейского, а также об отстранении его от должности.

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