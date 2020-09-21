Азербайджан заявил об обострении ситуации на границе с Арменией: погиб военный

21 сентября, 2020, 15:16

В Азербайджане сообщили, что ситуация на границе с Арменией обострилась: погиб сержант азербайджанской армии

В Минобороны Азербайджана отметили, что со стороны Армении участились "грубые нарушения режима прекращения огня ... регулярные обстрелы населенных пунктов, гражданских лиц и объектов инфраструктуры вблизи линии соприкосновения, использование крупнокалиберного оружия, разведывательная и диверсионная деятельность".

По информации ведомства, утром 21 сентября "в результате очередной провокации противника в направлении Товуза" погиб военнослужащий азербайджанской армии, сержант Мамедов Эльшан Али-оглу.

Азербайджанская сторона возложила ответственность за обострение ситуации на границе на военно-политическое руководство Армении.

Напомним, 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения готовится "к новой большой войне".

В середине июля на границе Азербайджана и Армении обострилась ситуация, в результате чего обе страны понесли потери, в частности среди высшего военного руководства.

Между Азербайджаном и Арменией продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха. В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии, которое положило конец активным боевым действиям в регионе, но оставила Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян.

За шесть лет войны погибли более 30 000 человек.

Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.

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