Житомир принимает соревнования лодок-драконов
За награды борются 500 участников из девяти областей Украины, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Житомир.info .
"Воды Тетерева впервые принимают национальные соревнования сразу в двух категориях: Кубок Украины среди взрослых по гребле на лодках-драконах и Чемпионат Украины среди спортсменов детско-юношеских спортивных школ. Здесь представлено 9 областей: Волынская, Житомирская, Киевская, Львовская, Черкасская, Полтавская и другие ", - отмечает начальница Управления Житомирского городского совета по делам семьи, молодежи и спорта Ирина Ковальчук.
Соревнования проходят на дистанциях 200 метров и 2 км.
Команды являются женские, мужские, смешанные и детские, отдельная категория мастерс 40+.
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