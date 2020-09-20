Житомир принимает соревнования лодок-драконов

20 сентября, 2020, 08:48

19 сентября в Житомире стартовали всеукраинские соревнованиях по гребле на лодках "Дракон". Сегодня, 20 сентября, проходит второй день турнира

За награды борются 500 участников из девяти областей Украины, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Житомир.info .

"Воды Тетерева впервые принимают национальные соревнования сразу в двух категориях: Кубок Украины среди взрослых по гребле на лодках-драконах и Чемпионат Украины среди спортсменов детско-юношеских спортивных школ. Здесь представлено 9 областей: Волынская, Житомирская, Киевская, Львовская, Черкасская, Полтавская и другие ", - отмечает начальница Управления Житомирского городского совета по делам семьи, молодежи и спорта Ирина Ковальчук.

Соревнования проходят на дистанциях 200 метров и 2 км.

Команды являются женские, мужские, смешанные и детские, отдельная категория мастерс 40+.

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