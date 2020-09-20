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Espreso.tvОбществоЗеленский лично представил Верещук кандидатом в мэры Киева

Зеленский лично представил Верещук кандидатом в мэры Киева


фото: Укрінформ
Президент Украины Владимир Зеленский представил Ирину Верещук в качестве кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский выразил убеждение, что Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин, а столица должна стать комфортной, современной и уютной для киевлян, всех украинцев и иностранных гостей.

"В контексте местных выборов 25 октября часто приходится слышать, что Киевом может эффективно управлять только коренной киевлянин. Знаете, мы с вами находимся в университете Тараса Шевченко, который родился не в Киеве, собственно как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали не здесь. Как и, кстати, Евгений Патон, мост которого ежедневно служит киевлянам, как и названный "киевским Гауди" архитектор Городецкий. Нет, это не значит, что Киеву не приносили славу люди, рожденные здесь. Достаточно вспомнить Сикорского, Малевича, Лобановского. Просто, чтобы работать на благо города - необязательно быть "коренным". Обязательно быть порядочным, трудолюбивым, честным, талантливым, и вкладывать в этот город свое сердце и душу. Верю, что именно таким человеком является кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук", - сказал Зеленский во время презентации Стратегии развития Киева.

Говоря о существующих проблемах в Киеве, Зеленский отметил, что пунктуальность во время перемещения по городу на автомобильном транспорте стала такой же роскошью, как и горячая вода в отдельных районах столицы.

"Действительно, даже в воскресенье в Киеве несложно попасть в пробку или нужно делать крюк, потому что один из мостов через Днепр уже несколько лет временно ремонтируется. И какой именно - это для нас всегда сюрприз. А можно просто ехать по улице и провалиться под асфальт" , - отметил он.

Зеленский добавил, что Киев - это дом всех украинцев и лицо страны.

"Киев - это душа Украины, и мы не хотим смотреть, как в эту душу плюют выбросы и смог. И, наконец, Киев - это сердце Украины, и оно должно биться полной грудью. Мы все хотим, чтобы наш любимый город наконец приобрел тот вид, которого давно заслуживает, стал комфортным, удобным, современным, уютным", - сказал Зеленский.

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