Юг Франции пострадал от наводнения: один человек пропал без вести
От стихии пострадали несколько населенных пунктов, жители которых остались без доступа к питьевой воде. Один человек считается пропавшим без вести, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .
Причиной стали обильные дожди, которые шли в Окситании всю субботу. Как следствие, из берегов вышли реки Эро и Гардоне. Подтопленными оказались несколько населенных пунктов в руслах этих рек.
Сообщается об одном пропавшем без вести. Водой унесло в реку машину вместе с автомобилистом.
Без электричества остались 1,6 тыс. домов. Десятки путей были затоплены, из-за чего в нескольких городов и сел невозможно доставить продукты.
В спасательных работах задействованы вертолеты. Эвакуировано около 400 местных жителей, чьи дома попали в зону затопления.
В воскресенье, 20 сентября, в регион должны прибыть министр экологии Барбара Помпилий и глава МВД Жеральд Дарманен.
Спасатели доставляют питьевую воду в пострадавшие от паводка села. В ночь на воскресенье уровень воды снизился и власть отменила "красный" и "оранжевый" уровень опасности в департаменте Гар.
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