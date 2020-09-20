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Espreso.tvМирЮг Франции пострадал от наводнения: один человек пропал без вести

Юг Франции пострадал от наводнения: один человек пропал без вести

На юге Франции в департаментах Гар и Эро начато преодоления последствий вызванного непогодой затопення, пик которого пришелся на субботу, 19 сентября 2020 года

От стихии пострадали несколько населенных пунктов, жители которых остались без доступа к питьевой воде. Один человек считается пропавшим без вести, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Причиной стали обильные дожди, которые шли в Окситании всю субботу. Как следствие, из берегов вышли реки Эро и Гардоне. Подтопленными оказались несколько населенных пунктов в руслах этих рек.

Сообщается об одном пропавшем без вести. Водой унесло в реку машину вместе с автомобилистом.

Без электричества остались 1,6 тыс. домов. Десятки путей были затоплены, из-за чего в нескольких городов и сел невозможно доставить продукты.

В спасательных работах задействованы вертолеты. Эвакуировано около 400 местных жителей, чьи дома попали в зону затопления.

В воскресенье, 20 сентября, в регион должны прибыть министр экологии Барбара Помпилий и глава МВД Жеральд Дарманен.

Спасатели доставляют питьевую воду в пострадавшие от паводка села. В ночь на воскресенье уровень воды снизился и власть отменила "красный" и "оранжевый" уровень опасности в департаменте Гар.

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