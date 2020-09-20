 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ровно продают тетради с Москвой на обложке

В Ровно продают тетради с Москвой на обложке

Жительница Ровно Оксана Базовська, которая потеряла родных в войне с Россией на Донбассе, обратила внимание на то, что в одном из магазинов города продаются школьные тетради с изображением храма Василия Блаженного, расположенного на Красной площади в Москве

Продавец говорит, что храм - культурное наследие ЮНЕСКО, а в офисе производителя не берут трубку, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Общественное .

"Я считаю недопустимым, чтобы дети видели российское на своих тетрадях, и подсознательно привыкали к этому. Россия - нам не товарищ, а враг!", - считает женщина.

На официальной странице торговой марки, в магазине которой был тетрадь, разместили ответ на заявление клиентки.

В своем сообщении администрация заверила: храм Василия Блаженного - это не Красная площадь, символом советской власти он никогда не был, а советской или российской символики на тетради нет. Магазин признает, что красный цвет в обрамлении изображения храма - это ошибка дизайнера, потому что вызывает ассоциации с коммунизмом.

"Этот храм - это памятник архитектуры, который в список Всемирного исторического и культурного наследия ЮНЕСКО вот уже 30 лет. Он построен задолго до создания советского государства. Это православный храм, который частично используется как музей", - рассказал журналистам владелец торговой марки " кнопка "Андрей Трофимович.

"Номер телефона киевского производителя" Тетрада ", который указан на обратной стороне тетради, не работает. Другие номера, которые есть в свободном доступе - выключены", - отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать