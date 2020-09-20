В Ровно продают тетради с Москвой на обложке

20 сентября, 2020, 13:10

Жительница Ровно Оксана Базовська, которая потеряла родных в войне с Россией на Донбассе, обратила внимание на то, что в одном из магазинов города продаются школьные тетради с изображением храма Василия Блаженного, расположенного на Красной площади в Москве

Продавец говорит, что храм - культурное наследие ЮНЕСКО, а в офисе производителя не берут трубку, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Общественное .

"Я считаю недопустимым, чтобы дети видели российское на своих тетрадях, и подсознательно привыкали к этому. Россия - нам не товарищ, а враг!", - считает женщина.

На официальной странице торговой марки, в магазине которой был тетрадь, разместили ответ на заявление клиентки.

В своем сообщении администрация заверила: храм Василия Блаженного - это не Красная площадь, символом советской власти он никогда не был, а советской или российской символики на тетради нет. Магазин признает, что красный цвет в обрамлении изображения храма - это ошибка дизайнера, потому что вызывает ассоциации с коммунизмом.

"Этот храм - это памятник архитектуры, который в список Всемирного исторического и культурного наследия ЮНЕСКО вот уже 30 лет. Он построен задолго до создания советского государства. Это православный храм, который частично используется как музей", - рассказал журналистам владелец торговой марки " кнопка "Андрей Трофимович.

"Номер телефона киевского производителя" Тетрада ", который указан на обратной стороне тетради, не работает. Другие номера, которые есть в свободном доступе - выключены", - отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо