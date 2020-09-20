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Espreso.tvМирВ Минске начали задерживать участников "Марша справедливости"

В Минске начали задерживать участников "Марша справедливости"


фото: TYT.BY
20 сентября в столице Беларуси начались задержания участников оппозиционного "Марша справедливости"

Об этом сообщает TYT.BY в telegram.

Участников акций протеста стали задерживать вскоре после начала марша. Так, несколько сотен человек собрались на Немиге у моста и отправились в сторону ТЦ Galleria Minsk.

К колонне протестующих подъехали автозаки. Люди разбежались в разные стороны, за ними побежали сотрудники в черной форме. В результате были задержаны несколько участников акции протеста.

Участники акции пытаются скрыться от силовиков в торговом центре.

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