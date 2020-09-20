В Минске начали задерживать участников "Марша справедливости"
20 сентября, 2020, 16:28
20 сентября в столице Беларуси начались задержания участников оппозиционного "Марша справедливости"
Об этом сообщает TYT.BY в telegram.
Участников акций протеста стали задерживать вскоре после начала марша. Так, несколько сотен человек собрались на Немиге у моста и отправились в сторону ТЦ Galleria Minsk.
К колонне протестующих подъехали автозаки. Люди разбежались в разные стороны, за ними побежали сотрудники в черной форме. В результате были задержаны несколько участников акции протеста.
Участники акции пытаются скрыться от силовиков в торговом центре.
- Напомним, в столице Беларуси 19 сентября прошли массовые задержания участников традиционного женского марша.
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