В Москве задержали профессора Соловья

20 сентября, 2020, 09:33

Во время протестной "прогулки" в центре Москвы (РФ) в субботу, 19 сентября 2020 года, был задержан один из идеологов российской демократической оппозиции, доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей, уволенный с должности профессора Московского госуниверситета

Об этом его единомышленники сообщили в соцсетях. Информацию подтвердил правозащитник Марк Фейгин, который тоже был на этой акции, передает Еспресо.TV .

Как отмечается, уже после завершения мирной встречи в знак солидарности с Хабаровском, а также Алексеем Навальным и другими жертвами преследований со стороны режима Путина Соловей следовал до станции метро. Но на перекрестке в районе Пушкинской площади его "скрутили и бросили в полицейскую машину".

На видео видно, как к Соловью подбегают несколько человек в форме полиции, берут под руки и силой толкают к легковушки.

После этого он находился в отделении по Тверскому району (Большая Дмитровка 28) и был освобожден под обязательство о явке на 23 сентября.

Других задержанных на акции не было.

"Почему задержали только Соловья, а всех остальных не трогали. Я думаю, что это определенная сознательная тактика ... Все очень закономерно, с одной стороны, а с другой, вероятно, на любую активность, даже законную, теперь реакция будет только такой ", - прокомментировал Фейгин.

Следует отметить, что профессор Соловей является одним из постоянных гостей в эфире телеканала "Еспресо" и других украинских СМИ.

Еженедельные "прогулки" вблизи Кремля или Красной площади как акции без лозунгов, флагов, плакатов и, соответственно, предварительных разрешений, в свое время начал со своей группой лидер движения "Народовластие" (в прошлом - "Артподготовка" ) Вячеслав Мальцев , который сейчас находится на вынужденном политэмиграции во Франции. Несмотря на отъезд Мальцева традиция проведения "прогулок" сохранилась.

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