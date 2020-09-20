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Espreso.tvОбществоВ Киеве сорвали премьеру фильма о сатанинской церкви США

В Киеве сорвали премьеру фильма о сатанинской церкви США

В 19:00 в столичном Доме кино должна была состояться премьера скандального документального фильма из программы последнего Sundance Film Festival "Во славу тьмы?" ("Hail Satan?", США, 2019, 95 мин., 18+) режиссера Пенни Лейн

Кинопоказ было сорван христианским духовенством и правой молодежью. Об этом со ссылкой на телеграмм-канал сообщества Традиция и порядок рассказывает Еспресо.TV.

"Посмотреть фильм в дружеской компании пришли несколько десятков хорошо известных нам радикальных левых деятелей, однако их ждало разочарование. Показ не произошел. Более того, его не произойдет никогда. Ни в Киеве, ни в любом другом украинском городе... Левой дьявольской заразе не быть в Украине!" - отмечается в сообщении.

Кроме того, традиционалисты написали заявления в правоохранительные органы с просьбой установить, на каких основаниях лента, "прямо призывающая к религиозной розни", должна была демонстрироваться в некоммерческом государственном учреждении.

Справка

Фильм "Во славу тьмы?" ("Hail Satan?") посвящена зарождению и становлению в Соединенных Штатах Америки объединения "Сатанинское движение", противопоставляющего себя христианству.

"Забудьте все, что вы слышали о сатанистах раньше: этот фильм не о кровавых ритуалах и поклонении дьяволу, а о гражданском протесте в атмосфере карнавального праздника". Сатанинский храм "был основан в 2013 году выпускниками Гарвардского университета Малкольмом Джарри и Люсьеном Гривзом, объединившимся с целью противостояния консервативным тенденциям в американском обществе. За 6 лет движение вышло за пределы эпатажного троллинга, став серьезной площадкой для популяризации идей социальной справедливости и религиозного плюрализма", - говорится в размещенном на Concert.ua приглашении на просмотр.

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