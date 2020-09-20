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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошел взрыв на заводе Carlsberg Ukraine, есть пострадавшие

В Киеве произошел взрыв на заводе Carlsberg Ukraine, есть пострадавшие

В столице произошел взрыв на заводе пивоварения Carlsberg Ukraine, пострадали два человека

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В столице, на улице Пироговский путь, 137, на Киевском заводе пивоварения Carlsberg Ukraine произошел взрыв.

В одном из помещения завода произошел взрыв, в результате пострадали двое работников, их госпитализировали.

Сейчас причины взрыва устанавливаются. На месте происшествия работают следователи, ГСЧС и медики.

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