В Киеве произошел взрыв на заводе Carlsberg Ukraine, есть пострадавшие
20 сентября, 2020, 17:01
В столице произошел взрыв на заводе пивоварения Carlsberg Ukraine, пострадали два человека
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В столице, на улице Пироговский путь, 137, на Киевском заводе пивоварения Carlsberg Ukraine произошел взрыв.
В одном из помещения завода произошел взрыв, в результате пострадали двое работников, их госпитализировали.
Сейчас причины взрыва устанавливаются. На месте происшествия работают следователи, ГСЧС и медики.
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