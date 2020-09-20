В Киеве полицейские всю ночь искали 10-летнюю девочку

20 сентября, 2020, 12:24

В Святошинском районе Киева в субботу, 19 сентября 2020 года, девочка оставила родителям записку и ушла из дома. Утром в воскресенье, 20 сентября, ее нашли и вернули родным

Подробности со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева рассказывает Еспресо.TV .

Вчера вечером в Святошинский управления полиции обратилась местная жительница с сообщением об исчезновении ее 10-летней дочери.

Заявительница рассказала полицейским, что дочь оставила записку и около 16 часов ушла из дома.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мы опросили друзей девочки и проверили все адреса, где она могла находиться. Поиски продолжались всю ночь. Фото пропавшего ребенка передали всем патрулям столицы. По тревоге был поднят личный состав управления полиции, а утром привлекли еще и Национальную гвардию - 75 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 5 поисковых собак. в конце концов патрульные совместно с ювенальными полицейскими заметили девочку на улице Якуба Колоса. с девочкой все хорошо, ее передали родителям. Выяснилось, что ночь она провела у женщины, которая работает дворником, а утром патрули заметили ее на улице: беглянка ушла на работу вместе со своей новой знакомой ", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Инспекторы сектора ювенальной превенции Святошинского управления полиции провели с родителями профилактическую беседу и составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В дальнейшем с девочкой будут работать профессиональные психологи.

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