 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Германии умер вице-премьер Узбекистана, который болел COVID-19

В Германии умер вице-премьер Узбекистана, который болел COVID-19


фото: kun.uz
Вице-премьер правительства Узбекистана по развитию аграрной сферы Уктам Барноев, болевший коронавирусом, умер в Германии

Об этом сообщает kun.uz.

Барноеву было 56 лет. По данным издания, чиновник умер в Германии. Пока он лечился от COVID-19, у него случился инсульт, после чего его отправили в немецкую частную клинику, где ему должны были сделать операцию на головном мозге.

Коронавирусную инфекциею у Барноева обнаружили в июле 2020 года. С того момента информации о состоянии его здоровья не было. Что именно стало причиной смерти вице-премьера, издание не указывает.

Информацию о смерти Барноева подтвердило правительство Бухарской области.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать