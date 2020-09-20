В Германии умер вице-премьер Узбекистана, который болел COVID-19

20 сентября, 2020, 17:23

Вице-премьер правительства Узбекистана по развитию аграрной сферы Уктам Барноев, болевший коронавирусом, умер в Германии

Об этом сообщает kun.uz.

Барноеву было 56 лет. По данным издания, чиновник умер в Германии. Пока он лечился от COVID-19, у него случился инсульт, после чего его отправили в немецкую частную клинику, где ему должны были сделать операцию на головном мозге.

Коронавирусную инфекциею у Барноева обнаружили в июле 2020 года. С того момента информации о состоянии его здоровья не было. Что именно стало причиной смерти вице-премьера, издание не указывает.

Информацию о смерти Барноева подтвердило правительство Бухарской области.

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