Укрзализныця возобновила продажу билетов в города, которые вышли из "красной" зоны

20 сентября, 2020, 21:03

Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезда, которые курсируют через города, вышедшие из "красной" эпидемиологической зоны

Об этом сообщает Укрзализныця.

В связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ривненском районах Укрзализныця с 21 сентября возобновляет продажу билетов на ряд поездов со станций, где ранее продажа билетов был временно остановлена.

"Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сообщили в Укрзализныце.

Так, будет открыта продажа билетов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань.

Напомним, 18 сентября в Украине обновили список городов и районов, внесенных в "красную" зону карантина, из-за увеличения случаев коронавируса. Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выходят из этой карантинной зоны.

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