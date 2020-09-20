Укрзализныця возобновила продажу билетов в города, которые вышли из "красной" зоны
20 сентября, 2020, 21:03
Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезда, которые курсируют через города, вышедшие из "красной" эпидемиологической зоны
Об этом сообщает Укрзализныця.
В связи с изменением эпидемической ситуации в городах Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ривненском районах Укрзализныця с 21 сентября возобновляет продажу билетов на ряд поездов со станций, где ранее продажа билетов был временно остановлена.
"Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сообщили в Укрзализныце.
Так, будет открыта продажа билетов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань.
- Напомним, 18 сентября в Украине обновили список городов и районов, внесенных в "красную" зону карантина, из-за увеличения случаев коронавируса. Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выходят из этой карантинной зоны.
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