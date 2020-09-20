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Espreso.tvОбществоУкраина выделит на закупку вакцины от коронавируса 2,6 млрд грн

Украина выделит на закупку вакцины от коронавируса 2,6 млрд грн


фото: radiosvoboda.org
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство выделит на закупку вакцины от COVID-19 2,6 млрд грн

Об этом Марченко заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам стоимость одной дозы вакцины составит около $6.

"Мы заложили сумму, которую мы считаем необходимой для того, чтобы покрыть минимальную потребность для категорий граждан, которые действительно нуждаются в обязательной вакцинации. То есть не добровольной, а обязательной. Те же медики. И там речь идет о более 7 млн вакцин. Поэтому мы сделали шаг, который позволяет решить этот вопрос. 2,6 млрд грн ", - сказал Марченко.

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