Украина выделит на закупку вакцины от коронавируса 2,6 млрд грн
20 сентября, 2020, 19:51
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство выделит на закупку вакцины от COVID-19 2,6 млрд грн
Об этом Марченко заявил в интервью Радио Свобода.
По его словам стоимость одной дозы вакцины составит около $6.
"Мы заложили сумму, которую мы считаем необходимой для того, чтобы покрыть минимальную потребность для категорий граждан, которые действительно нуждаются в обязательной вакцинации. То есть не добровольной, а обязательной. Те же медики. И там речь идет о более 7 млн вакцин. Поэтому мы сделали шаг, который позволяет решить этот вопрос. 2,6 млрд грн ", - сказал Марченко.
- Напомним, 15 сентября Владимир Зеленский заявил, что в Украине два предприятия изъявили желание производить вакцину от коронавируса, как только она будет создана.
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