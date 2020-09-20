Трампу прислали посылку с ядом, - CNN

20 сентября, 2020, 10:26

Неизвестные отправили президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу посылку с рицином

Об этом вечером 19 сентября 2020 сообщил телеканал CNN , передает Еспресо.TV .

По данным журналистов, посылка была перехвачена правоохранительными органами на этой неделе. Два теста подтвердили наличие в пакете рицина.

CNN уточняет, что вся корреспонденция Белого дома проверяется на "отдаленном объекте". Расследованием инцидента занимаются ФБР и Секретная служба.

По информации New York Times , речь могла идти не о посылке, а о конверт.е Газета отмечает, что письмо было отправлено из Канады.

Представитель правоохранительных органов заявил, что в рассылке конвертов с токсином подозревают женщину.

По сообщению The New York Times, пока следователи не нашли связи между письмами с рицином и международными террористическими организациями. Однако газета отмечает, что расследование находится в начальной стадии и исключать любые версии рано.

2018 посылки с рицином отрумував Пентагон.

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