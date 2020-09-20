Трампу прислали посылку с ядом, - CNN
Об этом вечером 19 сентября 2020 сообщил телеканал CNN , передает Еспресо.TV .
По данным журналистов, посылка была перехвачена правоохранительными органами на этой неделе. Два теста подтвердили наличие в пакете рицина.
CNN уточняет, что вся корреспонденция Белого дома проверяется на "отдаленном объекте". Расследованием инцидента занимаются ФБР и Секретная служба.
По информации New York Times , речь могла идти не о посылке, а о конверт.е Газета отмечает, что письмо было отправлено из Канады.
Представитель правоохранительных органов заявил, что в рассылке конвертов с токсином подозревают женщину.
По сообщению The New York Times, пока следователи не нашли связи между письмами с рицином и международными террористическими организациями. Однако газета отмечает, что расследование находится в начальной стадии и исключать любые версии рано.
- 2018 посылки с рицином отрумував Пентагон.
Подписывайтесь на наш телеграм- канал Новости Еспресо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти