США возобновили санкции ООН против Ирана и наказывать тех, кто этого не сделает, - Помпео

20 сентября, 2020, 08:26

Власти Соединенных Штатов Америки возобновила предусмотренные Организацией Объединенных Наций санкции против Исламской Республики Иран и готовы принимать меры против стран, которые не будут действовать так же

Об этом аявив глава Госдепа Майк Помпео, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"США ожидают, что все члены ООН в полном объеме выполнять свои обязанности и имплементируют эти меры", - говорится в его заявлении.

По словам Помпео, "кроме эмбарго на поставки вооружения, это (санкции против Ирана - ред.) Содержат запрет на обогащение и переработку (ядерных материалов - ред.) в Иране.

"Запрещается испытания и развертывание на иранской территории баллистических ракет. Также под санкциями - передача Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Глава Госдепа предупреждает, "если члены ООН не будут выполнять обязательства по имплементации этих санкций, то США готовы использовать наши национальные органы власти, чтобы подобные действия не остались без последствий".

"В ближайшие дни США объявят о ряде дополнительных мер, направленных на обеспечение соблюдения санкций ООН и на то, чтобы нарушители были наказаны", - отмечает Помпео.

Госсекретарь напомнил, что 30 дней назад США объявили, что запускают механизм восстановления санкций ООН против Ирана, поскольку считают, что эта страна не выполняла обязательства, закрепленные в ее соглашении с атома с "шестеркой" международных посредников.

В итоге, подытожил Помпео, "все санкции СБ ООН восстанавливаются".

Напомним, действующий американский президент, республиканец Дональд Трамп неоднократно обвинял своего предшественника, демократа Барака Обаму в мягком отношении к Ирану.

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