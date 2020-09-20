 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирРазработчик "Новичка" рассказал, сколько времени понадобится Навальному на восстановление

Разработчик "Новичка" рассказал, сколько времени понадобится Навальному на восстановление

Бывший советский химик Вил Мирзаянов, проживающий в США, считает, что Алексею Навальному для восстановления здоровья нужно примерно один год

Также Мирзоянов, как один из разработчиков ядовитого вещества "Новичок", извинился в эфире телеканала "Дождь" перед Навальным, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я принимал участие в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - отметил химик.

"Похоже, все симптомы он преодолел, выжил. Пожалуй, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - сказал Мирзаянов.

По мнению Мирзаянова, ситуация с невозможностью написать слова на доске, о которой рассказал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы "Новичка" препятствуют расщеплению белка, который отвечает за передачу таких сигналов.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать