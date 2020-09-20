Разработчик "Новичка" рассказал, сколько времени понадобится Навальному на восстановление

20 сентября, 2020, 13:42

Бывший советский химик Вил Мирзаянов, проживающий в США, считает, что Алексею Навальному для восстановления здоровья нужно примерно один год

Также Мирзоянов, как один из разработчиков ядовитого вещества "Новичок", извинился в эфире телеканала "Дождь" перед Навальным, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я принимал участие в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - отметил химик.

"Похоже, все симптомы он преодолел, выжил. Пожалуй, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - сказал Мирзаянов.

По мнению Мирзаянова, ситуация с невозможностью написать слова на доске, о которой рассказал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы "Новичка" препятствуют расщеплению белка, который отвечает за передачу таких сигналов.

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