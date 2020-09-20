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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" представила список на выборах в Киевсовет

"Слуга народа" представила список на выборах в Киевсовет


фото: Укрінформ
Партия "Слуга народа" представила кандидатов в депутаты Киевского городского совета

"Слуга народа" представила список на конференции киевской городской организации, сообщает Укринформ.

В список попали - общественный деятель, координатор создания сквера Небесной сотни, руководитель ОО "Город-сад" Евгения Кулеба, юрист, правозащитник, адвокат, телеведущий Михаил Присяжнюк, юрист-криминолог Анна Маляр, заслуженный мастер спорта, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украина Георгий Зантарая, предприниматель, меценат, общественный активист Владислав Трубицын, предприниматель, общественный деятель, правозащитник Юрий Федоренко, общественный деятель, председатель совета по урбанистике Киева Виталий Селик, заместитель министра образования и науки, доктор экономических наук Андрей Витренко, призер олимпийских игр по легкой атлетики Елена Говорова, популяризатор науки Ксения Семенова, доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело" Алексей Киселев, президент ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин.

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