"Слуга народа" представила список на выборах в Киевсовет
"Слуга народа" представила список на конференции киевской городской организации, сообщает Укринформ.
В список попали - общественный деятель, координатор создания сквера Небесной сотни, руководитель ОО "Город-сад" Евгения Кулеба, юрист, правозащитник, адвокат, телеведущий Михаил Присяжнюк, юрист-криминолог Анна Маляр, заслуженный мастер спорта, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украина Георгий Зантарая, предприниматель, меценат, общественный активист Владислав Трубицын, предприниматель, общественный деятель, правозащитник Юрий Федоренко, общественный деятель, председатель совета по урбанистике Киева Виталий Селик, заместитель министра образования и науки, доктор экономических наук Андрей Витренко, призер олимпийских игр по легкой атлетики Елена Говорова, популяризатор науки Ксения Семенова, доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело" Алексей Киселев, президент ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин.
- Напомним, 16 июля нардепка Ирина Верещук стала кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа".
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти