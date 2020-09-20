"Ливерпуль" победил "Челси" в чемпионате Англии

20 сентября, 2020, 20:23

Во 2-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" победил в гостях "Челси"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В конце первого тайма "Челси" остался в меньшинстве после удаления Андреаса Кристенсена.

"Ливерпуль" воспользовался численным преимуществом на 50-й минуте, когда отличился Садио Мане. Через 4 минуты сенегальский форвард оформил дубль и установил окончательный результат.

"Челси" имел шанс забить в ответ, но Жоржиньо на 75-й минуте не реализовал пенальти.

"Ливерпуль" победил "Челси" 2:0, набрал 6 очков и вышел на третье место. "Чесли" с 3 очками 10-м.

Чемпионат Англии

2-й тур

20 сентября

"Челси" - "Ливерпуль" 0:2

Голы: Сане, 50, 54

Удаление: Кристенсен, 45+1 ( "Челси")

На 75-й минуте Жоржиньо ( "Челси") не реализовал пенальти.

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