"Ливерпуль" победил "Челси" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В конце первого тайма "Челси" остался в меньшинстве после удаления Андреаса Кристенсена.
"Ливерпуль" воспользовался численным преимуществом на 50-й минуте, когда отличился Садио Мане. Через 4 минуты сенегальский форвард оформил дубль и установил окончательный результат.
"Челси" имел шанс забить в ответ, но Жоржиньо на 75-й минуте не реализовал пенальти.
"Ливерпуль" победил "Челси" 2:0, набрал 6 очков и вышел на третье место. "Чесли" с 3 очками 10-м.
Чемпионат Англии
2-й тур
20 сентября
"Челси" - "Ливерпуль" 0:2
Голы: Сане, 50, 54
Удаление: Кристенсен, 45+1 ( "Челси")
На 75-й минуте Жоржиньо ( "Челси") не реализовал пенальти.
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