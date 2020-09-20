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Espreso.tvМирПутин проиграл в Беларуси. Там родилась европейская нация, - Пионтковский

Путин проиграл в Беларуси. Там родилась европейская нация, - Пионтковский


фото: DELFI
На пути первоначального намерения Кремля по аншлюсу Беларуси после президентских выборов в Республике Беларусь стало рождение в этой стране новой европейской нации, не желающей подчиняться ни Путину, ни Лукашенко

Об этом известный политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"В Кремле понимают, что даже если путем репрессий, обмана, да чего угодно им удастся временно затащить Беларусь в объединенное государство, то они получат мятежную провинцию, которая взорвет всю Россию. Так же, как "призы", которые Сталин в 1939 году получил от Гитлера, т.е. Прибалтика и Западная Украина, своим сопротивлением в конце концов взорвали Советский Союз", - пояснил свою точку зрения Пионтковский.

"Этот вопрос (вопрос аншлюса, - ред.) закрыт. Это главный вывод по белорусским событиям", - подчеркнул эксперт.

По словам Пионтковского, появился "новый субъект истории" в виде белорусского народа.

"Путин очень серьезно проиграл", - заявил политолог.

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