Путин, как мудрый руководитель, не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко, - Тихановская
Об этом Тихановская сказала в интервью российскому изданию РБК.
Она выразила сожаление, что президент России Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко.
"Конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что русские, как люди, поддерживают белорусов. И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ. Мы не хотим ни с кем ругаться. Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши граждане потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это не имеет никакого отношения ни к Путину, ни к Украине, ни к каким-либо другим странам", - сказала Тихановская.
Она добавила, что Путин должен понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко.
"Господин Путин, как мудрый руководитель, все это видит. И что сейчас происходит между ними, это тоже может быть, игра какая-то политическая, но он не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко", - убеждена Тихановская.
- Напомним, 18 сентября Светлана Тихановская заявила, что ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства.
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